В Запорожье прогремели взрывы: власти призывают прятаться в укрытие
В Запорожье ночью, 11 мая, была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы - власти призывают прятаться в укрытие.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолия Куртева .
"Срочно! Идите в ближайшее к вам укрытие и находитесь там!" – пишет чиновник.
Первый взрыв в Запорожье прогремел около 01:20. После этого через несколько минут слышали также и второй взрыв.
Жителей города просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также помнить правило "двух стен".
- Напомним, за минувшие сутки армия РФ нанесла 107 ударов по городам и селам Запорожской области. Зафиксировано 93 артобстрела, десять - из РСЗО, три атаки БПЛА и авиаудар
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