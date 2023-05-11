В Запорожье прогремели взрывы: власти призывают прятаться в укрытие

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолия Куртева .

"Срочно! Идите в ближайшее к вам укрытие и находитесь там!" – пишет чиновник.

Первый взрыв в Запорожье прогремел около 01:20. После этого через несколько минут слышали также и второй взрыв.

Жителей города просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также помнить правило "двух стен".