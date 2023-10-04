В Запорожье прогремели взрывы. ПС предупреждали об угрозе баллистики
После обеда среды, 4 октября, в Запорожье прогремела серия взрывов
О звуках взрывов в Запорожье после 15:00 сообщило "Общественное".
Накануне была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы предупредили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении .
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