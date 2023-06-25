В Запорожье прогремел взрыв. ПС предупреждали об угрозе баллистики
В ночь с 24 на 25 июня российские террористы обстреляли Запорожье
О взрыве сообщает "Суспильне".
Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 1:17. Сообщение о взрыве появилось в 2:33.
Воздушные Силы Украины предупреждали, что россияне могут применить баллистическое вооружение.
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