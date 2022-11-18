В Запорожье прогремели взрывы, поврежден объект промышленной инфраструктуры
Вечером 18 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Об этом пишет в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели", - написал Старух.
Telegram-канал "Это Запорожье UA Новости" сообщил, что горожане слышали 6-7 взрывов.
- Ранее, в ночь на 18 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Заречное Запорожской области, повредив здание дома культуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное