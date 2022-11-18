В Запорожье прогремели взрывы, поврежден объект промышленной инфраструктуры

Об этом пишет в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели", - написал Старух.

Telegram-канал "Это Запорожье UA Новости" сообщил, что горожане слышали 6-7 взрывов.

Ранее, в ночь на 18 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Заречное Запорожской области, повредив здание дома культуры.

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