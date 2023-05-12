В Запорожье прогремели взрывы
В ночь с 11 на 12 мая жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает "Суспильне".
Воздушная тревога в Запорожье объявлена в 02:12. Сирена об отбое раздалась в 2:47.
Сообщения о взрывах поступили в 2:13.
В Запорожской ВА призвали запорожцев находиться в укрытиях до окончания тревоги.
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