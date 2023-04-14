В Запорожье прогремели взрывы
В ночь с 13 на 14 апреля жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога была объявлена в 1:19. После этого жители Запорожья начали делиться информацией о взрывах.
Официальных комментариев от власти пока нет.
- В четверг, 13 апреля, враг трижды ударил из авиации по Орехову в Запорожье. Повреждены частный сектор, многоэтажки и местная фабрика.
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