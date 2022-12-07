В Запорожье прогремели взрывы
В ночь с 6 на 7 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожье
Об этом сообщают жители Запорожья.
Информация о взрывах начала поступать около 1:30. Официальных подробностей, по состоянию на 2:00, нету.
В 01:16 в Запорожье и в Запорожском районе объявили воздушную тревогу.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов 5 декабря в селе Новософиевка на Запорожье два человека погибли и три ранены, среди них ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев.
- Также российские оккупанты атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья в ночь на 5 декабря.
- В ночь на 6 декабря российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате обстрела есть разрушение.
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