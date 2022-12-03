В Запорожье прогремели взрывы
Вечером 3 декабря жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сначала воздушная тревога в Запорожье продолжалась в период с 21:57 до 22:36. Тогда жители областного центра впервые услышали взрывы.
Повторную сирену объявили в 23:38. Повторились и взрывы.
Комментариев от Запорожской ОВА пока нет.
- В ночь на 2 декабря русские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры.
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