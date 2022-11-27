В Запорожье прогремели взрывы
В ночь с 26 на 27 ноября жители Запорожья и области слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жители Запорожья и окрестностей массово пишут, что слышали громкие звуки, подобные взрывам. Информация начала поступать после 1:50.
В Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала в 1:48.
2:18 - отбой.
Новость будет дополняться...
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