В Запорожье прогремели взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жители Запорожья и окрестностей массово пишут, что слышали громкие звуки, подобные взрывам. Информация начала поступать после 1:50.

В Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала в 1:48.

2:18 - отбой.

Новость будет дополняться...

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb