Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жители Запорожья массово пишут о мощных взрывах, которые они слышали дважды, с паузой в несколько минут в районе 00:50-00:55.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 00:52.

Новость будет дополняться...

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