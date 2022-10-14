В Запорожье прогремели взрывы
В ночь с 13 на 14 октября жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жители Запорожья массово пишут о мощных взрывах, которые они слышали дважды, с паузой в несколько минут в районе 00:50-00:55.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 00:52.
Новость будет дополняться...
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