Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 00:18 глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что Россия атаковала Запорожье ракетами. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

В Запорожской области и Запорожье воздушную тревогу объявили в 23.57. Жители областного центра почти сразу услышали мощные взрывы.

По состоянию на 00:05 тревога продолжается до сих пор. Местным лучше оставаться в укрытии.

В 00:04 губернатор Александр Старух заявил о ракетной опасности.

Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Запорожье, зафиксировано около десяти новых прилетов. В результате которых разрушаются многоэтажки, погибли и пострадали.

Утром 11 октября оккупанты ракетами обстреляли Запорожье. Повреждения получили учебное заведение, медучреждение и жилые дома.

Российские оккупанты ударили по Орехову и Степногорску Запорожской области по реактивным системам залпового огня и артиллерии

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