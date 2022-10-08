Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жители Запорожья массово пишут о мощных взрывах, которые они слышали около 21:50-21:55. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:52.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух пока не делится подробностями российской атаки.

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