В Запорожье прогремели взрывы
Вечером, 26 августа, жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20:01. Информация о взрывах в разных районах Запорожья поступила фактически сразу же. Официальных подробностей пока нет.
Запорожская область по состоянию на 20:15 является единственным регионом, кроме Луганщины, где объявлена воздушная тревога.
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