В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения, – ОВА
Оккупанты 27 апреля продолжили попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой, а также улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья
Об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации в Telegram.
"На Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения. Российские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой и улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья. Успеха не имеют, отходят с потерями. Что больше, в районе Гуляйполя взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублика Донбасса", – рассказывают в ОВА.
В то же время, жители временно оккупированной Васильевки днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города. Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.
Также стало известно, что во временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность, россияне запрещают.
По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.
- 27 апреля стало также известно, что прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату, возглавившему оккупационные власти во временно захваченном Энергодаре на Запорожье.
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