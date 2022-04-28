В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения, – ОВА

Об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"На Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения. Российские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой и улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья. Успеха не имеют, отходят с потерями. Что больше, в районе Гуляйполя взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублика Донбасса", – рассказывают в ОВА.



В то же время, жители временно оккупированной Васильевки днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города. Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.

Также стало известно, что во временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность, россияне запрещают.

По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

27 апреля стало также известно, что прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату, возглавившему оккупационные власти во временно захваченном Энергодаре на Запорожье.