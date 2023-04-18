Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Сегодня в районе автостанции в нижней части Мелитополя скопления вражеской техники и гражданских авто. Прибывают автобусы с вражеским пушечным мясом, которое пересаживают в КамАЗы и куда-то везут", - пишет мэр.

Сообщается, что также замечены легковушки и автобусы с гражданскими в Энергодаре, Днепрорудном и Каменце-Днепровском.

Вероятно, рашисты начали эвакуацию коллаборантов из городов на берегу Каховского водохранилища.

"Ежедневно через Мелитополь со стороны Крыма и Бердянска в сторону Запорожья и обратно ездят вражеские КамАЗы. В течение последней недели перевозят и бетонные конусы", - добавил Федоров.