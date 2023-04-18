В Запорожье привозят россиян, продолжается эвакуация коллаборантов, - мэр Мелитополя
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области заметили автобусы с российскими военными, которые пересаживают в КамАЗы и вывозят в неизвестное направление
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Сегодня в районе автостанции в нижней части Мелитополя скопления вражеской техники и гражданских авто. Прибывают автобусы с вражеским пушечным мясом, которое пересаживают в КамАЗы и куда-то везут", - пишет мэр.
Сообщается, что также замечены легковушки и автобусы с гражданскими в Энергодаре, Днепрорудном и Каменце-Днепровском.
Вероятно, рашисты начали эвакуацию коллаборантов из городов на берегу Каховского водохранилища.
"Ежедневно через Мелитополь со стороны Крыма и Бердянска в сторону Запорожья и обратно ездят вражеские КамАЗы. В течение последней недели перевозят и бетонные конусы", - добавил Федоров.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал , что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил , что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минуют посадки и села вокруг города.
- Аналитики британской разведки отметили , что РФ в дальнейшем строит три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
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