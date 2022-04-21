В Запорожье прибыли первые эвакуационные автобусы из Мариуполя

Об этом сообщает hromadske.



Сейчас в Запорожье из блокадного Мариуполя успешно прибыли первые три эвакуационных автобуса со спасенными людьми.



Как сообщает hromadske, на месте эвакуированных мариупольчан встречают десятки людей, журналисты и представители власти.



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук также встречала спасенных из Мариуполя. Она напомнила, что Украина открывает зеленые коридоры только тогда, когда РФ дает гарантии о прекращении огня и безопасном проезде по маршруту на временно оккупированной территории.

Если же анонсированные гумкоридоры не открываются, это свидетельствует о том, что российская сторона нарушила свою часть договоренностей.

Напомним, что 20 апреля из блокадного Мариуполя выехали четыре эвакуационных автобуса в направлении Запорожья.