В Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в telegram со ссылкой на министра реинтеграции Ирину Верещук.



По ее словам, эвакуировали 156 человек. Она добавила, что несколько сот человек остаются на территории предприятия.



"Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного Красного Креста и министру Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада", – сказал городской голова Вадим Бойченко.

25 апреля Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых.

26 апреля военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами.

29 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина сообщил, что ситуация на оккупированном металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе выходит за пределы гуманитарной катастрофы.

В субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.

1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осажденного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.