В Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди
Люди из Азовстали прибыли в Запорожье. На месте им оказывают всю необходимую помощь
Об этом сообщил Мариупольский городской совет в telegram со ссылкой на министра реинтеграции Ирину Верещук.
По ее словам, эвакуировали 156 человек. Она добавила, что несколько сот человек остаются на территории предприятия.
"Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного Красного Креста и министру Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада", – сказал городской голова Вадим Бойченко.
- 25 апреля Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых.
- 26 апреля военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами.
- 29 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина сообщил, что ситуация на оккупированном металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе выходит за пределы гуманитарной катастрофы.
- В субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.
- 1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осажденного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.
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