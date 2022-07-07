В Запорожье после ударов с HIMARS дезертировали российские воины, их разыскивает ФСБ
В Запорожской области российские оккупанты сбегают со своих постов и складов после ударов с HIMARS. Искать 30 дезертиров приехала ФСБ
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
"По сообщению украинской разведки, после внесения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупантов началась паника. Военнослужащие российских оккупационных военных массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники новых ударов РСЗО Himars", - говорится в сообщении.
Известно, что подразделения ФСБ прибыли на временно оккупированную территорию Запорожской области, чтобы найти 30 российских дезертиров.
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