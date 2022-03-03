В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через дамбу Днепрогэса
В Запорожье движение автотранспорта через дамбу Днепрогэса полностью перекрыто. Отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города
Об этом говорится в заявлении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
Руководство города призвало жителей не выходить без нужды из дому, не пользоваться автомобилями.
"Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дому, не пользуйтесь автомобилями! Помните: сейчас не до комфорта! Сейчас нужно сохранить жизнь!" – отметил Куртев.
- Напомним, в Запорожской области жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам.
- Добавим, по состоянию на 1 марта возле Энергодара продолжался бой, захватчики хотели прорваться к Запорожской АЭС.
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