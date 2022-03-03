В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через дамбу Днепрогэса

Об этом говорится в заявлении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Руководство города призвало жителей не выходить без нужды из дому, не пользоваться автомобилями.

"Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дому, не пользуйтесь автомобилями! Помните: сейчас не до комфорта! Сейчас нужно сохранить жизнь!" – отметил Куртев.