В Запорожье перевернулся микроавтобус с 20 детьми

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер", - говорится в сообщении.

Маршрутное такси, лежавшее на обочине, обнаружил наряд патрульной полиции.





Вблизи места ДТП находился только водитель. Все пассажиры уехали с места инцидента на попутном транспорте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 КкУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Правоохранители опрашивают участников происшествий, в том числе несовершеннолетних.



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