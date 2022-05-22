Об этом идет речь в отчете Запорожской ОВА.

Россияне уже ужесточили контроль на блокпостах.

"Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. На эти свои поражения захватчики ответили ужесточением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе", - говорится в отчете ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb