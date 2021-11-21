В Запорожье памятник Богдану Хмельницкому перенесут в более людное место
Памятник Богдану Хмельницкому сейчас находится в Запорожье в Парке металлургов имени Виталия Сацкого. По мнению представителей инициативной группы, его следует перенести туда, где его будут видеть больше людей
Соответствующее обращение получил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает местное издание Индустриалка.
Сегодня, 21 ноября 2021 года, в День Достоинства и Свободы Анатолий Куртев выехал на место, где вместе с представителями инициативной группы обсудили вопросы переноса памятника.
В ее состав вошли гендиректор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко, президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула, ветераны АТО Павел Бовкун и Андрей Василенко, ветеран полка "Азов" Максим Зайченко и другие.
Для места установки памятника предлагаются на выбор три локации:
перекресток проспекта Металлургов и улицы Богдана Хмельницкого,
площадь Запорожская,
площадка при выезде с ул. Хмельницкого на дамбу Днепрогэса.
Также обсуждалась возможность создания аллеи или мемориала деятелей Козацкой Украины, которые можно регулярно дополнять памятниками другим выдающимся личностям. В том числе и благодаря сотрудничеству с разными украинскими городами.
"Такая инициатива станет подтверждением того, что Запорожье действительно является козацкой столицей Украины", - отмечается в сообщении.
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