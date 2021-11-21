В Запорожье памятник Богдану Хмельницкому перенесут в более людное место

Соответствующее обращение получил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает местное издание Индустриалка.



Сегодня, 21 ноября 2021 года, в День Достоинства и Свободы Анатолий Куртев выехал на место, где вместе с представителями инициативной группы обсудили вопросы переноса памятника.



В ее состав вошли гендиректор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко, президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула, ветераны АТО Павел Бовкун и Андрей Василенко, ветеран полка "Азов" Максим Зайченко и другие.



Для места установки памятника предлагаются на выбор три локации:



перекресток проспекта Металлургов и улицы Богдана Хмельницкого,



площадь Запорожская,



площадка при выезде с ул. Хмельницкого на дамбу Днепрогэса.



Также обсуждалась возможность создания аллеи или мемориала деятелей Козацкой Украины, которые можно регулярно дополнять памятниками другим выдающимся личностям. В том числе и благодаря сотрудничеству с разными украинскими городами.



"Такая инициатива станет подтверждением того, что Запорожье действительно является козацкой столицей Украины", - отмечается в сообщении.





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