В Запорожье откроют зеленый коридор для выезда на оккупированную территорию

Об этом в телеграме передает Запорожская ОВА.

"Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в сообщении.

В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.

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