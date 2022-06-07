В Запорожье откроют зеленый коридор для выезда на оккупированную территорию
Во вторник, 7 июня, в Запорожье открывается зеленый коридор для желающих выехать на временно оккупированную территорию области. Уехать можно будет только на личном автотранспорте
Об этом в телеграме передает Запорожская ОВА.
"Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в сообщении.
В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.83
Покупка 33.83Продажа 34.89
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37.18
- Актуальное
- Важное