В Запорожье оккупанты заставляют врачей выписывать фиктивные справки, чтобы "откосить" от службы
Во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье российские солдаты обращаются к местным врачам с требованием предоставить им справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Как сообщает ГУР, в случае отказа оккупанты угрожают медработникам расправой. В случае согласия выдать фиктивный документ, проблемы обещает оккупационная комендатура.
По данным разведки, украинские врачи вынуждены увольняться, покидать родной город и эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.
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