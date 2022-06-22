Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как сообщает ГУР, в случае отказа оккупанты угрожают медработникам расправой. В случае согласия выдать фиктивный документ, проблемы обещает оккупационная комендатура.

По данным разведки, украинские врачи вынуждены увольняться, покидать родной город и эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

На Запорожье в результате российских обстрелов повреждена старинная паровая мельница

А 19 июня стало известно, что оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат, в ОВА заявили об опасности заражения вод