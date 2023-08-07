В Запорожье оккупанты заставляют таксистов получать российские паспорта или забирают у них лицензии
На временно оккупированных территориях Запорожской области террористы принуждают всех таксистов получить российские паспорта до 1 сентября. В противном случае им угрожают отобрать лицензию
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Российские оккупанты продолжают принудительно паспортизировать жителей оккупированных территорий.
"Так, все водители должны получить водительское удостоверение врага, а для этого необходимо также получить красную макулатуру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в противном случае им угрожают отобрать лицензию, а операторы таксопарка должны увольнять таких водителей.
- Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город захватчики привозят гастролеров из России, а не выпускают из города местных жителей. По словам городского головы, так террористы готовятся к так называемым выборам.
- Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей старшеклассникам раздают дневники с русским гербом и текстом военной присяги.
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