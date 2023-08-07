Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты продолжают принудительно паспортизировать жителей оккупированных территорий.

"Так, все водители должны получить водительское удостоверение врага, а для этого необходимо также получить красную макулатуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в противном случае им угрожают отобрать лицензию, а операторы таксопарка должны увольнять таких водителей.