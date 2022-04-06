В Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ и не пропускают гумгрузы, - ОВА

Об этом сообщила Запорожская ОВА.



ВСУ контролируют ситуацию в Запорожском направлении и уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и украинские позиции.



"Да, по информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 5 апреля 2022 и утро 6 апреля 2022 подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 23 оккупанта, 3 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, две реактивные системы залпового огня 1 миномет 120-мм. Кроме того, наши защитники полностью разрушили вражеский контрольно-наблюдательный пункт", - отметили в ОВА.



ГСЧС уничтожила два взрывоопасных предмета, которые угрожали жителям Запорожской области, поскольку находились непосредственно в жилых домах граждан в одном из районов Запорожской области.



"Ситуация в Мелитопольском районе до сих пор сложная. Гуманитарные грузы из Запорожья из-за действий оккупантов не попадают к мелитопольцам, а выдача необходимых медикаментов блокируется", - подчеркнули в Запорожской ОВА.



Оккупанты это делают в то время, когда у жителей почти нет продуктов, лекарств, средств на счетах. В ОВА такие действия назвали открытым террором россиян против мирных жителей.



"В Токмаке оккупанты заставляют медицинский персонал местных учреждений здравоохранения подписывать так называемые "контракты" на работу с министерством здравоохранения Российской Федерации", - добавили в сообщении.



В Энергодаре работники ЗАЭС отказались сниматься в российском пропагандистском видео о якобы полной победе на электростанции, а российские журналисты так и не получили ни одного комментария от сотрудников станции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb