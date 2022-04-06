В Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ и не пропускают гумгрузы, - ОВА
В Токмаке россияне заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ, а в Мелитопольском районе не пускают гумгрузы и блокируют выдачу лекарств
Об этом сообщила Запорожская ОВА.
ВСУ контролируют ситуацию в Запорожском направлении и уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и украинские позиции.
"Да, по информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 5 апреля 2022 и утро 6 апреля 2022 подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 23 оккупанта, 3 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, две реактивные системы залпового огня 1 миномет 120-мм. Кроме того, наши защитники полностью разрушили вражеский контрольно-наблюдательный пункт", - отметили в ОВА.
ГСЧС уничтожила два взрывоопасных предмета, которые угрожали жителям Запорожской области, поскольку находились непосредственно в жилых домах граждан в одном из районов Запорожской области.
"Ситуация в Мелитопольском районе до сих пор сложная. Гуманитарные грузы из Запорожья из-за действий оккупантов не попадают к мелитопольцам, а выдача необходимых медикаментов блокируется", - подчеркнули в Запорожской ОВА.
Оккупанты это делают в то время, когда у жителей почти нет продуктов, лекарств, средств на счетах. В ОВА такие действия назвали открытым террором россиян против мирных жителей.
"В Токмаке оккупанты заставляют медицинский персонал местных учреждений здравоохранения подписывать так называемые "контракты" на работу с министерством здравоохранения Российской Федерации", - добавили в сообщении.
В Энергодаре работники ЗАЭС отказались сниматься в российском пропагандистском видео о якобы полной победе на электростанции, а российские журналисты так и не получили ни одного комментария от сотрудников станции.
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