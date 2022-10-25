Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"По состоянию на данный момент, люди, которые вырастили урожай на оккупированной территории, не могут его продать, кроме как по фиксированной цене россиянам. Это фактически себестоимость. Они установили цену, которая выгодна им". – заявил Лышенко.

Он рассказал, что россияне захватили элеваторы.

"Люди без возможности продать и хранить зерно – вынуждены его продавать за эту цену, потому что иначе оно сгниет. Фактически, это воровство. За вырученные средства людей сразу заставляют купить посадочный материал, начинать сеять озимые. Сообщают, что если кто-то откажется это делать, потому что не выгодно, то отберут и деньги, и технику, и землю. Нередки случаи перерегистрации предприятий, в том числе крупных, по российскому законодательству. Также назначают их руководителей", - подытожил депутат.