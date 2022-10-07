В Запорожье оккупанты за сутки уничтожили 28 гражданских объектов
В Запорожской области в течение 6 октября российские оккупанты разрушили 28 гражданских объектов в районе 18 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.
В Запорожском направлении 6 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. На протяжении суток оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Они накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в рацоне Запорожья, Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Новоандреевки, Ольговского, Волшебного, Степного, Каменского, Малых Щербаков, Орехова, Дорожнянки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Белогорья, Малин.
"Поступило 28 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
В течение 6 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 184 гражданских, в том числе 39 детей.
- 5 октября российские оккупанты уничтожили 27 гражданских объектов в районе 23 населенных пунктов Запорожской области.
- 6 октября российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома. Около 11:00 РФ снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья.
- Ночью 7 октября российские войска снова атаковали два района Запорожья беспилотниками иранского производства. Разрушения испытали инфраструктурные объекты, пострадавший.
- 12 человек погибли в результате российских ракетных ударов по Запорожью утром 6 октября, всего спасен 21 человек.
- Утром 7 октября россияне снова ударили ракетами по Запорожью. Ракета упала во двор многоэтажки. Известно о пострадавшем, разрушении дома и повреждении коммунальных сетей.
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