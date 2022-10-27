Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.

В Запорожском направлении 26 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. На протяжении суток они по всей линии фронта обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии.

Россияне били по гражданской инфраструктуре в районе Запорожья, Малиновки, Ольговского, Полтавки, Красного, Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Железнодорожного, Малых Щербаков, Белогорья, Новоандреевки, Дорожнянки, Малой Токмачки, Волшебного и Каменского.

"Поступило 51 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.

В течение 26 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 112 человек, в том числе 25 детей.

В ночь на 27 октября от российских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода, в домах вылетели стекла.

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