В Запорожье оккупанты за сутки обстреляли 51 гражданский объект
В Запорожской области 26 октября россияне повредили 51 объект гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.
В Запорожском направлении 26 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. На протяжении суток они по всей линии фронта обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии.
Россияне били по гражданской инфраструктуре в районе Запорожья, Малиновки, Ольговского, Полтавки, Красного, Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Железнодорожного, Малых Щербаков, Белогорья, Новоандреевки, Дорожнянки, Малой Токмачки, Волшебного и Каменского.
"Поступило 51 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.
В течение 26 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 112 человек, в том числе 25 детей.
- В ночь на 27 октября от российских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода, в домах вылетели стекла.
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