В Запорожье оккупанты ограбили музей-заповедник "Усадьба Попова"

Про это сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анна Головко.

"Срочно. Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова". Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами. Выломаны все двери, выбиты окна. Уничтожено все, что попадалось на пути", – говорится в сообщении.

Добавим, что в Васильевке находится блокпост российских военных.

Васильевская усадьба Попова – единственная в регионе замковая постройка. Дворец был построен в 1894 году.

Напомним, российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на трассах Сумщины.