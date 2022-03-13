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Война с Россией: хроника
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В Запорожье оккупанты ограбили музей-заповедник "Усадьба Попова"

13 мартa, 2022 воскресенье
14:58
война с Россией

В Васильевском районе Запорожской области российские военные разграбили музей-заповедник "Усадьба Попова"

Про это  сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анна Головко.

"Срочно. Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова". Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами. Выломаны все двери, выбиты окна. Уничтожено все, что попадалось на пути", – говорится в сообщении.

Добавим, что в Васильевке находится блокпост российских военных.

Васильевская усадьба Попова – единственная в регионе замковая постройка. Дворец был построен в 1894 году.

  • Напомним, российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на трассах Сумщины.

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