В Запорожье оккупанты обокрали аптеку и проанонсировали открытие своей "первой муниципальной"

Об этом идет речь в отчете Запорожской ОВА.

В "первой муниципальной аптеке" в Михайловке будут продавать укравшие украинские лекарства.

"В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами похитили медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства", – говорится в отчете ОВА.

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