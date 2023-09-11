В Запорожье неизвестные повредили пространство памяти погибших от полномасштабного вторжения РФ
В Запорожье неизвестные похитили часть фото погибших украинских военных и флажков с именами из пространства памяти погибших от полномасштабного вторжения РФ
Об этом "Радио Свобода" рассказали инициаторы создания памятного пространства.
Отмечается, что до этого случая на локации было более 16 портретов погибших бойцов и более 200 флажков памяти.
Координатор проекта "Любимый, я живу!" Ярина Геращенко сообщила, что повреждение увидела жена одного из погибших Ирина, когда проходила мимо. Геращенко также призвала неизвестных вернуть украденное обратно.
"Просто фотографии погибших пропали, в том числе ее мужа. Повырывали, поломали флажки. То есть нет ни флажков, ни фотографий. Я вообще не могу понять, как такое можно сделать? Это же память о погибших. Это память о людях, которые защищают наш покой, наш город, наше Запорожье, это просто невозможно понять, как это можно, пусть вернут фотографии, мы ничего не просим, верните, принесите, если вы это сделали ночью или когда вы это сделали, то принесите, положите. назад фотографии", - говорит она.
Памятное пространство было создано в Запорожье в мае 2023 года. Инициаторами выступили участницы благотворительного проекта "Любимый, я живу!" по психологической поддержке жен погибших украинских военных.
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