В Запорожье закрываются вещевые рынки, рестораны, крупные ТРЦ, спортивные и концертные залы

Перечень ограничений приводится на официальном сайте городского совета, сообщает Еспресо.TV .



В частности, запрещается:

1) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и посадочным материалом (цветами, растениями), удобрениями, средствами защиты растений;

5) прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты;

6) принятие в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

7) проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

8) деятельность рынков, кроме продовольственных;

9) посещение учебных заведений соискателями образования, кроме соискателей дошкольного образования, учащихся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также кроме учебных заведений, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодознои вакцины или двумя дозами дводознои вакцины;

10) проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.



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