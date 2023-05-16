Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По данным полиции, вчера около 16:00 на стоянке автотранспорта возле городского рынка возник конфликт между военнослужащими и неизвестными, в результате которого последние устроили стрельбу из охотничьего и автоматического оружия.

"После чего неизвестные мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, он был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Как добавили в полиции, в результате следственно-оперативных мер на одном из блокпостов Запорожской области задержаны двое мужчин, 1976 и 2001 годов рождения, обоснованно подозреваемые в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленники задержаны на основании статьи 208 УПК Украины. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция разыскивает других нападающих, открыто уголовное производство.