В Запорожье на военных напали со стрельбой, есть раненый
В Запорожье неизвестные на стоянке возле рынка совершили нападение на военных, один из них получил ножевое ранение
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
По данным полиции, вчера около 16:00 на стоянке автотранспорта возле городского рынка возник конфликт между военнослужащими и неизвестными, в результате которого последние устроили стрельбу из охотничьего и автоматического оружия.
"После чего неизвестные мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, он был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Как добавили в полиции, в результате следственно-оперативных мер на одном из блокпостов Запорожской области задержаны двое мужчин, 1976 и 2001 годов рождения, обоснованно подозреваемые в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленники задержаны на основании статьи 208 УПК Украины. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.
Полиция разыскивает других нападающих, открыто уголовное производство.
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