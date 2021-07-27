В Запорожье на Хортице произошел пожар: подозревают поджог
В Запорожье тушат пожар, который произошел на Хортице
Об этом сообщил на своей странице генеральный директор заповедника Максим Остапенко.
"Печальная новость! Большой поджог Национального заповедника "Хортица". Сильный ветер все осложняет! Пожарные и работники заповедника на месте", - написал Остапенко.
Согласно координатам, опубликованным руководителем "Хортицы", пожар охватил зеленые насаждения в северо-западной части острова.
Фото пожара также опубликовал запорожский фотограф Алексей Толмачев и прокомментировал так: "Это не дым - это миллионы душ. Навсегда уходят в небо... Хортица пылает. Больно..."
Местные СМИ передают, что по информации полиции на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. В областном управлении ГСЧС пока не прокомментировали ситуацию.
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