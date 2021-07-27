В Запорожье на Хортице произошел пожар: подозревают поджог

Об этом сообщил на своей странице генеральный директор заповедника Максим Остапенко.



"Печальная новость! Большой поджог Национального заповедника "Хортица". Сильный ветер все осложняет! Пожарные и работники заповедника на месте", - написал Остапенко.

Согласно координатам, опубликованным руководителем "Хортицы", пожар охватил зеленые насаждения в северо-западной части острова.

Фото пожара также опубликовал запорожский фотограф Алексей Толмачев и прокомментировал так: "Это не дым - это миллионы душ. Навсегда уходят в небо... Хортица пылает. Больно..."



Местные СМИ передают, что по информации полиции на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. В областном управлении ГСЧС пока не прокомментировали ситуацию.