В Запорожье на акции антивакцинаторов полиция задержала 5 человек, еще один мужчина госпитализирован

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области .



Акция началась в полдень возле Запорожской облгосадминистрации. Полицейские, охранявшие общественный порядок, приступили к разъяснительной работе, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания.



В частности, митингующих просили надеть защитные маски и соблюдать дистанцию в 1 метр друг от друга. Правоохранители объяснили, что такие требования отвечают пункту 3 (с отметкой 5) подпункта 15 постановления Кабмина №1226 от 9 декабря 2020 года по противоэпидемическим мерам у регионов "красного" уровня эпидемической опасности.



В полиции сообщили, что пять граждан сознательно не выполняли требования правоохранителей, провоцируя их и других участников собрания. Эти люди были задержаны.



Кроме того, один из мужчин во время задержания свалился на землю. Полицейские оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали для диагностирования травм.



Начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области назначил служебное расследование по законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений материалы будут переданы Государственному бюро расследований.

Напомним, в Киеве участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку .