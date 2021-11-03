В Запорожье на акции антивакцинаторов полиция задержала 5 человек, еще один мужчина госпитализирован
В среду, 3 ноября, в Запорожье прошла акция протеста против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области .
Акция началась в полдень возле Запорожской облгосадминистрации. Полицейские, охранявшие общественный порядок, приступили к разъяснительной работе, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания.
В частности, митингующих просили надеть защитные маски и соблюдать дистанцию в 1 метр друг от друга. Правоохранители объяснили, что такие требования отвечают пункту 3 (с отметкой 5) подпункта 15 постановления Кабмина №1226 от 9 декабря 2020 года по противоэпидемическим мерам у регионов "красного" уровня эпидемической опасности.
В полиции сообщили, что пять граждан сознательно не выполняли требования правоохранителей, провоцируя их и других участников собрания. Эти люди были задержаны.
Кроме того, один из мужчин во время задержания свалился на землю. Полицейские оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали для диагностирования травм.
Начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области назначил служебное расследование по законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений материалы будут переданы Государственному бюро расследований.
- Напомним, в Киеве участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку .
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