Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня на кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний житель села Таврическое Запорожского района", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали.

В областной администрации напоминаютправила обращения с подозрительными предметами: "Категорически нельзя касаться или брать в руки, тем более оставшиеся после вражеской атаки. Это представляет реальную угрозу вашей жизни и здоровью. В случае обнаружения таких предметов, немедленно вызывайте спасателей ГСЧС".

В оккупированных районах Запорожья запретили продажу алкоголя российским солдатам из-за их массового пьянства.