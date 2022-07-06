В Запорожье мужчина подорвался на вражеской кассете от ракеты
6 июля вблизи села Таврическое Запорожского района на кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний мужчина
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация.
"Сегодня на кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний житель села Таврическое Запорожского района", - говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали.
В областной администрации напоминаютправила обращения с подозрительными предметами: "Категорически нельзя касаться или брать в руки, тем более оставшиеся после вражеской атаки. Это представляет реальную угрозу вашей жизни и здоровью. В случае обнаружения таких предметов, немедленно вызывайте спасателей ГСЧС".
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