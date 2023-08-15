Российская армия потеряла за сутки войны 540 солдат, 7 танков и вертолет
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 254 920 военных. На фронте 14 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 15 боевых столкновений
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около/ about 254920 (+540) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4313 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 8370 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 5128 (+29) ед,
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 482 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 1387 (+8),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+22) ед,
- специальная техника – 769 (+3).
Данные уточняются.
Сводка от Генштаба: На Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошел спор во время съемок пропаганды: более 20 убитых и 40 раненых
В Михайловке Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого они открыли по порядку огонь из стрелкового оружия
Отмечается, что в ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены несовместимые с жизнью ранения, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.
В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.
За сутки враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины
Всего враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили: жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.
В то же время Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.
На фронте произошло более 15 боевых столкновений: ситуация на направлениях
Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.
Сиверское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.
Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.
Лиманское направление: противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.
Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.
Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.
Запорожское направление: враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.
Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Сейчас известно о попадании в Днепре, Львове и Луцке по домам и предприятиям, пострадали и разрушены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное