Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российская армия потеряла за сутки войны 540 солдат, 7 танков и вертолет
Обновлено

Российская армия потеряла за сутки войны 540 солдат, 7 танков и вертолет

15 августа, 2023 вторник
08:18
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 254 920 военных. На фронте 14 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 15 боевых столкновений

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около/ about 254920 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4313 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин 8370 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 5128 (+29) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 482 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 314 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29),
  • крылатые ракеты ‒ 1387 (+8),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+22) ед,
  • специальная техника – 769 (+3).

Данные уточняются.

Сводка от Генштаба: На  Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошел спор во время съемок пропаганды: более 20 убитых и 40 раненых

В Михайловке Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого они открыли по порядку огонь из стрелкового оружия

Отмечается, что в ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены несовместимые с жизнью ранения, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.

В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

За сутки враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины

Всего враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили: жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

В то же время Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.

На фронте произошло более 15 боевых столкновений: ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Сиверское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление: враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
обстріл Одеси
14 августа, 2023 понедельник
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
Роман Костенко
14 августа, 2023 понедельник
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
Кримський міст
13 августа, 2023 воскресенье
Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
09:36
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадания в Днепре, Львове, Луцке и на Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
09:15
ВСУ имели успех в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах
09:11
Обновлено
В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: 30 погибших, более 60 пострадавших
09:01
Российская ДРГ пыталась проникнуть на Черниговщину: пограничники отбили атаку
08:25
Силы ПВО ночью уничтожили 16 вражеских крылатых ракет
08:02
OPINION
"Нужно просто перестать…"
07:22
В результате ливней в индийском штате Химачал-Прадеш погибли 50 человек
07:00
Новая Зеландия отменяет все ограничения COVID с 15 августа
06:38
В столице Монголии зафиксировали три возможных случая бубонной чумы
05:56
Индия анонсировала первую миссию по изучению Солнца
04:54
ВСУ продолжают контрнаступление: армии РФ не хватает резервов, а линии ее обороны могут "быть хрупкими", - ISW
03:44
Новая почта с сентября начнет работать в Латвии и Эстонии.
03:16
Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова опровергла
02:20
Конгресc США
У Байдена убеждены, что конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины
01:52
Иерусалим по просьбе Киева передаст Украине партию лекарств, – посол Израиля
01:24
Фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС, будет работать в других частях света, - СМИ
00:43
Шмигаль: коалиция из 35 государств готова бойкотировать Олимпиаду, если Россию и Беларусь допустят к соревнованиям
00:28
Минус один летчик РФ: в Краснодарском крае разбился военный самолет
2023, понедельник
14 августа
23:58
Молдова заявила о присоединении почти ко всем санкциям ЕС против Ирана
23:27
Госдеп США
Представитель Госдепа США: Путина вряд ли арестуют, пока он глава государства
23:06
Обновлено
США приняли дополнительный пакет военной помощи Украине на $200 млн
22:59
Сотрудники российского посольства покинули Молдову
22:48
РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" с 8 "калибрами"
22:20
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
21:51
Зеленский: воины с передовой заслуживают видеть в тыловых городах, что люди помнят о войне
21:45
Эксклюзив
Увольнением военкомов коррупцию в государстве не ликвидируем, - нардеп Княжицкий
21:41
Исследование: удаление загрудинной железы связано с повышенным риском смертельных заболеваний
21:25
В Минкульте заявили, что производство сериалов остается актуальным, несмотря на критику
20:56
Археологи обнаружили в Албании на дне Охридского озера самый древний поселок Европы
20:40
Обновлено
Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступление на Соледарском направлении
20:30
Обновлено
В Польше арестовали двух россиян, распространявших агитки ЧВК Вагнера. РФ отреагировала
20:21
Эксклюзив
До конца года процессы в экономике РФ станут неуправляемыми, – эксперт-международник
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Силы обороны вплотную подходят к основной линии обороны противника. Колонка Сергея Згурца
20:15
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
20:00
Обзор
Победные новости 537-го дня войны: ВСУ ударили по лагерю окупантов возле Мариуполя, а в районе Бахмута приземлили К-52
20:00
OPINION
Рожь над пропастью
19:54
В Сватово оккупанты заставляют местных чиновников увольняться "по собственному желанию", чтобы создать "муниципалитеты", – Генштаб
19:47
Журналист из Люксембурга проехал 2725 км на велосипеде, чтобы поддержать Украину
19:15
Обновлено
Совместные инвестпроекты, усиление сотрудничества и ежегодная военная помощь: Украину посетил министр финансов Германии Линднер
19:01
Эксклюзив
В Херсоне есть много незасветившихся коллаборантов, городу еще долго очищаться, - журналистка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV