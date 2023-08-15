Российская армия потеряла за сутки войны 540 солдат, 7 танков и вертолет

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ about 254920 (+540) человек ликвидировано,

танков ‒ 4313 (+7) ед,

боевых бронированных машин 8370 (+16) ед,

артиллерийских систем – 5128 (+29) ед,

РСЗО – 714 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 482 (+3) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 314 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29),

крылатые ракеты ‒ 1387 (+8),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+22) ед,

специальная техника – 769 (+3).

Данные уточняются.

Сводка от Генштаба: На Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошел спор во время съемок пропаганды: более 20 убитых и 40 раненых

В Михайловке Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого они открыли по порядку огонь из стрелкового оружия

Отмечается, что в ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены несовместимые с жизнью ранения, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.

В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

За сутки враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины

Всего враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили: жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

В то же время Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.

На фронте произошло более 15 боевых столкновений: ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Сиверское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление: враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.