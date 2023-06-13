В Запорожье ликвидирован российский командующий армией генерал Горячевой
На Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячевой
Об этом сообщают российские медиа.
По данным одного из военкоров, Горячев погиб в результате ракетной атаки.
"Горячев служил в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после этого командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял контингент РФ в Приднестровье, командовал военной базой в Таджоста центром в Хабаровске", - отмечает военкор.
Он отмечает, что во время полномасштабного вторжения в Украину он был командиром 5-й отдельной танковой бригады, впоследствии "вырос" к заместителю командующего 35-й армией (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии.
"Русская армия потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников", - добавляет военкор.
- Напомним, в боях на юго-западной окраине Бахмута 13 мая ВСУ убили российских полковников. Речь идет о Вячеславе Макарове и Евгении Бровко.
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