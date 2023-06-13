Об этом сообщают российские медиа.

По данным одного из военкоров, Горячев погиб в результате ракетной атаки.

"Горячев служил в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после этого командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял контингент РФ в Приднестровье, командовал военной базой в Таджоста центром в Хабаровске", - отмечает военкор.

Он отмечает, что во время полномасштабного вторжения в Украину он был командиром 5-й отдельной танковой бригады, впоследствии "вырос" к заместителю командующего 35-й армией (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии.

"Русская армия потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников", - добавляет военкор.