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В Запорожье ликвидирован российский командующий армией генерал Горячевой

13 июня, 2023 вторник
02:20
Война с Россией

На Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячевой

Об этом сообщают российские медиа.

По данным одного из военкоров, Горячев погиб в результате ракетной атаки.

"Горячев служил в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после этого командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял контингент РФ в Приднестровье, командовал военной базой в Таджоста центром в Хабаровске", - отмечает военкор.

Он отмечает, что во время полномасштабного вторжения в Украину он был командиром 5-й отдельной танковой бригады, впоследствии "вырос" к заместителю командующего 35-й армией (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии.

"Русская армия потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников", - добавляет военкор.

  • Напомним, в боях на юго-западной окраине Бахмута 13 мая ВСУ убили российских полковников. Речь идет о Вячеславе Макарове и Евгении Бровко.
Запорожье
потери окуппантов
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