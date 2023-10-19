В Запорожье ликвидировали "Бабая", который в 2014 году был символом войны на Донбассе
Российский оккупант Александр Можаев, известный как казак "Бабай", который был символом войны на Донбассе в 2014 году, был ликвидирован на Запорожье
Об этом информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан .
Сообщается, что это произошло вчера, 18 октября, вечером на Запорожском фронте.
Что известно о так называемом казаке Бабае
Александр Можаев родился в 1977 году в российском городе Белореченск. Он был членом казацкой группы "Волчья сотня" с 1990-х годов. Он стал известен во время аннексии Крыма и войны на востоке Украины, где возглавлял "Вольчу сотню". В 2014 году Бабай покинул Донбасс из-за разногласий с другими боевиками. Его фотография как символ русского мира часто использовалась для создания аватарок, футболок, кружок, рюкзаков. О нем также был снят пропагандистский видеоклип на песню о Бабае, который устрашал НАТО и т.д.
Впоследствии Можаев переехал в Краснодарский край РФ, где его осудили за марихуану. Но Бабай избежал тюрьмы, заплатив штраф. Когда Россия начала полномасштабную войну, Можаев снова появился на украинской территории.
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