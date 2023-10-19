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В Запорожье ликвидировали "Бабая", который в 2014 году был символом войны на Донбассе

19 октября, 2023 четверг
10:50
Война с Россией

Российский оккупант Александр Можаев, известный как казак "Бабай", который был символом войны на Донбассе в 2014 году, был ликвидирован на Запорожье

Об этом информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан .

Сообщается, что это произошло вчера, 18 октября, вечером на Запорожском фронте.

Что известно о так называемом казаке Бабае

Александр Можаев родился в 1977 году в российском городе Белореченск. Он был членом казацкой группы "Волчья сотня" с 1990-х годов. Он стал известен во время аннексии Крыма и войны на востоке Украины, где возглавлял "Вольчу сотню". В 2014 году Бабай покинул Донбасс из-за разногласий с другими боевиками. Его фотография как символ русского мира часто использовалась для создания аватарок, футболок, кружок, рюкзаков. О нем также был снят пропагандистский видеоклип на песню о Бабае, который устрашал НАТО и т.д.

Впоследствии Можаев переехал в Краснодарский край РФ, где его осудили за марихуану. Но Бабай избежал тюрьмы, заплатив штраф. Когда Россия начала полномасштабную войну, Можаев снова появился на украинской территории.

Новости
Россия
Донбасс
военные силы Украины
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