В Запорожье ликвидировали "Бабая", который в 2014 году был символом войны на Донбассе

Об этом информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан .

Сообщается, что это произошло вчера, 18 октября, вечером на Запорожском фронте.

Что известно о так называемом казаке Бабае

Александр Можаев родился в 1977 году в российском городе Белореченск. Он был членом казацкой группы "Волчья сотня" с 1990-х годов. Он стал известен во время аннексии Крыма и войны на востоке Украины, где возглавлял "Вольчу сотню". В 2014 году Бабай покинул Донбасс из-за разногласий с другими боевиками. Его фотография как символ русского мира часто использовалась для создания аватарок, футболок, кружок, рюкзаков. О нем также был снят пропагандистский видеоклип на песню о Бабае, который устрашал НАТО и т.д.

Впоследствии Можаев переехал в Краснодарский край РФ, где его осудили за марихуану. Но Бабай избежал тюрьмы, заплатив штраф. Когда Россия начала полномасштабную войну, Можаев снова появился на украинской территории.