В Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы

Об этом сообщает Общественное и представители власти в регионах.

Первые взрывы прогремели в Запорожье около 02:00.

Через несколько минут сообщили о повторных взрывах в городе.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.

Около 02:20 в Киевской области также объявлена воздушная тревога. В КМВА сообщили о работе ПВО.

РБК-Украина сообщает , что в Краматорске слышали по меньшей мере два взрыва. Это произошло ориентировочно в 01:30.

Также воздушная тревога по состоянию на 02:45 объявлена на всей левобережной Украине.

Около 02:45 в Одессе был слышен взрыв, а впоследствии повторные, сообщает Общественное.

Около 03:30 начали раздаваться сигналы об отбое воздушной тревоги. Первыми об этом объявили в Харьковской области