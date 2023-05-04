В Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы
В ночь на 4 мая в Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы, в большинстве областей объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает Общественное и представители власти в регионах.
Первые взрывы прогремели в Запорожье около 02:00.
Через несколько минут сообщили о повторных взрывах в городе.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.
Около 02:20 в Киевской области также объявлена воздушная тревога. В КМВА сообщили о работе ПВО.
РБК-Украина сообщает , что в Краматорске слышали по меньшей мере два взрыва. Это произошло ориентировочно в 01:30.
Также воздушная тревога по состоянию на 02:45 объявлена на всей левобережной Украине.
Около 02:45 в Одессе был слышен взрыв, а впоследствии повторные, сообщает Общественное.
Около 03:30 начали раздаваться сигналы об отбое воздушной тревоги. Первыми об этом объявили в Харьковской области
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