В Запорожье из-за российских обстрелов загорелся дом: пострадала 83-летняя женщина
В ночь 8 августа российская оккупационная армия ударила по одному из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области: в доме возник пожар, в результате которого пострадала 83-летняя женщина
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что в результате российских обстрелов возник пожар в жилом доме и летней кухне общей площадью 80 кв.м. Пострадала 83-летняя владелица жилья. Ее госпитализировали в медучреждение.
Пожарные ликвидировали возгорание.
- Вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. По состоянию на утро 8 августа известно о 7 погибших и 67 раненых.
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