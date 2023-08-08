Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в результате российских обстрелов возник пожар в жилом доме и летней кухне общей площадью 80 кв.м. Пострадала 83-летняя владелица жилья. Ее госпитализировали в медучреждение.

Пожарные ликвидировали возгорание.