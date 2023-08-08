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В Запорожье из-за российских обстрелов загорелся дом: пострадала 83-летняя женщина

8 августа, 2023 вторник
09:56
Война с Россией

В ночь 8 августа российская оккупационная армия ударила по одному из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области: в доме возник пожар, в результате которого пострадала 83-летняя женщина

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в результате российских обстрелов возник пожар в жилом доме и летней кухне общей площадью 80 кв.м. Пострадала 83-летняя владелица жилья. Ее госпитализировали в медучреждение.

Пожарные ликвидировали возгорание.

  • Вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. По состоянию на утро 8 августа известно о 7 погибших и 67 раненых.
Украина
Россия
російська армія
Запорожская область
воєнні злочини Росії
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