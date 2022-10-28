В Запорожье и Херсонской области за несколько дней ранили около 220 оккупантов, - Генштаб
В Запорожской и Херсонской областях украинские военные за несколько дней ранили около 220 захватчиков и уничтожили 8 единиц вражеских оружия и техники
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
В Запорожской области украинские защитники уничтожили восемь единиц российских оржия и военной техники разного типа, а также ранили до 120 захватчиков. На временно оккупированной территории Херсонской области в больницы доставили около 100 раненых россиян.
Российское командование во избежание паники среди оккупантов пытается всеми путями скрыть их настоящие потери.
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