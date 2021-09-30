В Запорожье группа из четырех человек убила профессора университета, среди обвиняемых - экс-полицейский

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.



По данным следствия, 45-летний выходец из Туниса с целью совершения нападения на преподавателя, профессора Запорожского национального университета, возглавлявшего Центр предоставления образовательных услуг иностранным гражданам и завладения его имуществом, создал ОПГ и привлек 3-х местных жителей.



Участники группы спланировали. Пострадавшему позвонил один из членов группировки, который был сотрудником полиции, с просьбой выступить в качестве переводчика с арабского языка в процессуальных действиях. Когда преподаватель сел в автомобиль обвиняемых, на него было совершено разбойное нападение и его убили. Тело погибшего и другие следы скрыты в лесополосе неподалеку Запорожья.

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