В Запорожье группа из четырех человек убила профессора университета, среди обвиняемых - экс-полицейский
Под руководством прокуратуры в отношении четырех участников преступной группировки в суд направлено обвинительное заключение по факту разбойного нападения и умышленного убийства преподавателя университета
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
По данным следствия, 45-летний выходец из Туниса с целью совершения нападения на преподавателя, профессора Запорожского национального университета, возглавлявшего Центр предоставления образовательных услуг иностранным гражданам и завладения его имуществом, создал ОПГ и привлек 3-х местных жителей.
Участники группы спланировали. Пострадавшему позвонил один из членов группировки, который был сотрудником полиции, с просьбой выступить в качестве переводчика с арабского языка в процессуальных действиях. Когда преподаватель сел в автомобиль обвиняемых, на него было совершено разбойное нападение и его убили. Тело погибшего и другие следы скрыты в лесополосе неподалеку Запорожья.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.76Продажа 31.17
- Актуальное
- Важное