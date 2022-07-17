Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

"Около 14:00 - 15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", - подчеркнули в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Инфраструктура не повреждена, но загорелось несколько полей.

Жителей области призвали быть спокойными и соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашения информации.

16 июля в Запорожской области российские оккупанты обстреливали Ореховский и Васильевский районы. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

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