В Запорожье гремят взрывы: россияне обстреливают города и села на линии фронта
Около 14:00 – 15:00 17 июля в Запорожье гремели взрывы. Россияне бьют по городам и селам на линии фронта, вызывая пожарамы на полях
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
"Около 14:00 - 15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", - подчеркнули в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Инфраструктура не повреждена, но загорелось несколько полей.
Жителей области призвали быть спокойными и соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашения информации.
- 16 июля в Запорожской области российские оккупанты обстреливали Ореховский и Васильевский районы. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру.
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