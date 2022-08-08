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В Запорожье гауляйтер оккупантов Балицкий распорядился подготовить псевдореферендум о присоединении к РФ

8 августа, 2022 понедельник
14:25
война с Россией

Глава оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ

Об этом сообщают пропагандистские российские информагентства.

На форуме "Мы вместе с Россией" Евгений Балицкий объявил, что подписал распоряжение о готовящемся референдуме. На опубликованном видео виден целый зал коллаборантов, хлопающих в ладони в знак согласия.

Местное издание Риа Мелитополь отмечает , что действо состоялось во Дворце культуры имени Т. Г. Шевченко в городе Мелитополь, где размещена военно-гражданская администрация оккупантов.

"Сегодня в нем проходит форум общественного движения России. Колобранты услужливо завесили стены концертного зала баннерами со слоганами. Колаборантов и предателей свозили со всей оккупированной части Запорожской области. … В своем узком кругу предатели уже решили за народ, что "Запорожская земля назавжди" (цитата). Предатель Е. Балицкий, светясь от счастья, заявил, что он готов сразу после форума подписать новый указ", - пишут в издании Риа Мелитополь.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский сказал , что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.
  • Неделю назад для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города в Запорожье оккупанты привезли "активистов"
  • На территории Херсонской области открывается все больше учреждений, в которых всем желающим обещают 10 тыс. рублей за участие в псевдореферендуме
  • В Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы

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Запорожье
Мелитополь
коллаборанти
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