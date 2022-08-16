В Запорожье дважды за ночь звучала воздушная тревога и слышны взрывы
В Запорожье прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области, впоследствии сирены раздавались во второй раз
Об этом сообщает "Общественное" .
Первый раз об опасности обстрелов было сообщено около 23:00. Около полуночи в городе были слышны взрывы.
Второй раз сирены извещали тревогу с 01:24 до 02:02.
Подтверждения обстрелов от официальных лиц города и области пока не последовало.
- Отметим, что около полуночи враг обстрелял Харьков из артиллерии.
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