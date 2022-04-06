В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
Вечером 6 апреля в Запорожье, Харькове и Днепропетровщине прогремели мощные взрывы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Информацию о взрывах в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области подтвердили местные жители. Также об этом передали в приложении "еТревога".
Приблизительно в 23:20 в Запорожской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Граждан призывают не выходить из укрытия.
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