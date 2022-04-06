В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Информацию о взрывах в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области подтвердили местные жители. Также об этом передали в приложении "еТревога".



Приблизительно в 23:20 в Запорожской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Граждан призывают не выходить из укрытия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb