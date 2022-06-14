Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что работники Госбюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене работникам правоохранительных органов, решившим сотрудничать с российскими оккупационными войсками.



Следствие установило, что в Мелитопольском районе один из подозреваемых в качестве награды за сотрудничество с РФ даже возглавил созданную оккупантами так называемую "народную милицию". Мужчина сейчас организует незаконную деятельность. Кроме того, подозреваемый склонил к сотрудничеству с захватчиками своих бывших коллег.

Отмечается также, что за измену и переход на сторону врага ДБР сообщило о подозрении двум стражам порядка из Бердянска. Мужчины по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях.

Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За совершенные ими преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Государственное бюро расследований в очередной раз отмечает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками.

"Суровое наказание за такие преступления неотвратимо. Краткая выгода от служения оккупантам превратится в позорное и длительное заключение", - отмечает ДБР.

Напомним, 13 июня ДБР обвинило мэра Святогорска Владимира Бандуру в государственной измене

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