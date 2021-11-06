В Запорожье будут делать вакцинацию возле храмов ВТО

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Сегодня ситуация в Запорожской области критическая. Больницы заполнены, каждый день в реанимации попадают люди в тяжелом состоянии. Нам стоит вместе позаботиться о максимально эффективной реализации мероприятий по уменьшению тяжелых последствий распространения коронавируса", - говорит глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.



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Поэтому управляющий Запорожской епархией Православной церкви Украины епископ Фотий поддержал предложение Старуха об открытии временных мобильных пунктов прививок у церквей, передает Первый запорожский .



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